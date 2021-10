Windows 11 installeren: zo doe je dat zonder te wachten

2021-10-05T14:15:00

2021-10-06T09:12:30

De Windows 11-upgrade is sinds 5 oktober beschikbaar voor iedereen. In principe krijg je vanzelf de melding dat de upgrade beschikbaar is voor je pc of laptop, maar dat kan een tijdje duren. Het automatisch updaten gebeurt namelijk gefaseerd. Wil je niet hoeven wachten? Dan zijn dit je opties.

Het kan overigens zijn dat het automatische updateproces niet geïnitieerd wordt vanuit Microsoft. Meer dan ooit kijkt het bedrijf naar de specificaties van je computer en bepaalt aan de hand daarvan of jouw apparaat in aanmerking komt voor de gratis, automatische update. Als je wil checken of je pc in aanmerking komt voor de upgrade, dan controleer je dat met deze tool. Tussen nu en medio 2022 krijgen alle pc’s, die daarvoor in aanmerking komen, automatisch een melding dat de update klaarstaat. Wil je daar niet op wachten of weet je nu al dat de update niet automatisch binnenkomt, dan heb je andere mogelijkheden tot je beschikking.

Een belangrijke kanttekening: Microsoft raadt het af Windows 11 te installeren op computers die niet de benodigde specs aan boord hebben. Dat gezegd hebbende: je bent nog steeds in staat de upgrade te installeren. Houd er dan rekening mee dat het besturingssysteem niet optimaal werkt en dat je in het vervolgens geen automatische Windows-updates krijgt wanneer je pc of laptop niet de juiste processor aan boord heeft, bijvoorbeeld.

Voordat je begint met upgraden, op wat voor manier dan ook, doe je er goed aan al je gegevens in een back-up te plaatsen. Mocht er tijdens het installeren iets fout gaan, dan heb je in elk geval je bestanden nodig. Plaats ze in de cloud, zet ze op een externe harde schijf of doe allebei; het zou zonde zijn als je foto’s en documenten kwijtraakt die je graag bewaart.

Windows 11 installeren

Windows 11 installeren kan op verschillende manieren. Zo kun je nu naar de instellingen van je pc gaan en checken of de update al voor je klaarstaat. Open de Instellingen-app, klik op Bijwerken en beveiliging en klik links in het menu op Windows Update. Hier staat overigens ook of je pc geschikt is voor het systeem, of niet. Klik op de knop Naar updates zoeken om te checken of er een update voor je klaarstaat.

Een andere optie is de Windows 11-installatieassistent. Dit is een hulpprogramma waarmee je de upgrade naar het nieuwe besturingssysteem uitvoert. Na het downloaden druk je op Uitvoeren en volg je de stappen in beeld op. Kies voor Accepteren en opstarten wanneer dat in beeld verschijnt en start je pc opnieuw op. Vervolgens start je pc een paar keer opnieuw op. Geef hem ruim de tijd voor het proces en schakel de hardware niet uit, want dat kan tot fouten leiden.

Je kunt er tevens voor kiezen een schone installatie van Windows 11 uit te voeren. Dan verwijder je in feite alle persoonlijke gegevens van je hardware. Hiermee schoon je de pc op van alle geïnstalleerde programma’s en opgeslagen bestanden, dus zint eer ge begint. Je kunt Windows dan installeren via een usb-apparaat of een dvd-schijf (mits je natuurlijk nog een dvd-lezer aan boord hebt).

Tot slot is er de optie voor het downloaden van een ISO-bestand. Hiermee prepareer je een opstartbaar installatiemedium (via een usb-stick of een dvd-schijf) of virtuele machine. Dit is een ietwat vergevorderde manier van werken en zal voor de meeste gebruikers niet de meest interessante optie zijn. De twee eerdergenoemde mogelijkheden zijn een stuk handiger en gemakkelijker uit te voeren.

Voor de benodigde bestanden en extra uitleg over de verschillende installaties, kun je terecht op de website van Microsoft.

Windows 11-specificaties

Voor welke installatiemethode je ook kiest, houd er rekening mee dat je pc moet voldoen aan minimale specificaties. Microsoft raadt af Windows 11 te installeren op een pc die niet beschikt over die specs, maar het is niet onmogelijk het systeem te gebruiken op apparaten die niet aan de eisen voldoen. De ervaring zal echter minder optimaal zijn dan je van Windows gewend bent.

Hieronder staan de minimale systeemeisen voor Windows 11: