Windows 11-ISO te downloaden voor schone installatie

2021-08-25T10:35:00

2021-08-25T10:33:36

Microsoft heeft ISO-bestanden van Windows 11 beschikbaar gesteld zodat je het aankomende besturingssysteem schoon kunt installeren, bijvoorbeeld vanaf een usb-stick. Voor deze methode is het alsnog van belang dat je Microsoft-account gekoppeld is aan het Windows Insider-programma.

Alleen als je aangemeld bent als Windows Insider, krijg je toegang tot Microsofts webpagina met officiële Windows 11-downloads. Eenmaal ingelogd heb je bij de Windows Insider Preview Downloads de keuze uit twee edities van Windows 11, de Dev-versie en de Beta-versie. De eerste is het meest experimenteel, de tweede is stabieler.

Nadat je op Confirm klikt, krijg je de vraag in welke taal je Windows 11 wilt installeren. Ook Nederlands (Dutch) staat daar tussen. Klik je nogmaals op Confirm, dan wordt de Windows 11-ISO voor je klaargezet om te downloaden. Het bestand is ongeveer 5 GB groot.

Windows 11 installeren op meerdere manieren

Met deze ISO kun je nu verschillende kanten op. Je zou Windows 11 ermee over je bestaande Windows 10-installatie kunnen installeren, met of zonder bestandsbehoud. Daarvoor dubbelklik je op het ISO-bestand en open je setup.exe, waarna je de installatie-wizard volgt.

Dit is niet helemaal zonder risico, omdat Windows 11 in dit stadium nog in de stijgers staat en mogelijk allerlei kuren vertoont. Zorg dat je een back-up van je belangrijkste bestanden hebt, zodat je in het ergste geval niets kwijtraakt.

Daarnaast is het ook een optie om een opstartbare usb-stick te maken. Daarmee is Windows 11 bijvoorbeeld op een tweede pc te installeren, die verder nog helemaal leeg is. Microsoft raadt aan om hiervoor het gratis programmaatje Rufus in te zetten. De usb-stick heeft minimaal 8 GB opslag nodig. Lees hier meer over deze installatiemethode.

Een derde mogelijkheid is om de Windows 11-installatie te virtualiseren, zodat je het tegelijk met Windows 10 op dezelfde pc draait. Hiervoor wordt doorgaans VMware Workstation Player aangeraden.

Out of the box-experience

Het interessante van Windows 11 installeren middels het ISO-bestand in plaats van de Windows Update-methode, is dat je ermee de zogeheten 'out of the box-experience' krijgt. Je doorloopt daarmee alle stappen die je krijgt te zien zodra je Windows 11 voor de eerste keer op een nieuwe pc opstart, inclusief privacy-instellingen en het (optioneel) koppelen van OneDrive.

Tijdens de installatie biedt Microsoft ook aan om de betaalde versies van Office een maand lang gratis te proberen. Het aanmaken van een Microsoft Account is tijdens dit installatieproces overigens verplicht, deze optie is niet over te slaan. Pas wanneer het account is aangemaakt en aangemeld, zou je later eventueel kunnen wisselen naar een lokaal account.

Windows 11 releasedatum

Verwacht wordt dat Microsoft snel de releasedatum van Windows 11 bekendmaakt. Volgens geruchten zou het besturingssysteem vanaf oktober beschikbaar zijn op computers die je vanaf dan nieuw in de winkel koopt. Voor bestaande Windows 10-pc's komt Windows 11 pas volgend jaar als gratis update beschikbaar.