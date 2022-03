Windows 11 krijgt watermerk op niet-ondersteunde hardware

2022-03-23T09:04:00

2022-03-24T09:36:36

Windows 11 gaat gebruikers actief waarschuwen wanneer ze het besturingssysteem draaien op hardware die niet ondersteund wordt middels een watermerk.

Microsoft bracht onlangs een update uit voor Windows 11 die een watermerk toevoegt aan desktopachtergronden op systemen die officieel niet voldoen aan de minimale specificatie-eisen. Diezelfde waarschuwing verschijnt eveneens in de Instellingenapplicatie.

De Amerikaanse techgigant testte de update vorige maand nog, die nu beschikbaar is in het Release Preview-kanaal. Dat is de plek waar updates verschijnen voordat die naar alle gebruikers uitrollen. In de komende dagen verschijnt de update voor mensen buiten de testgroepen.

Windows 11 voegt watermerk toe

De tekst van het watermerk is rechts in de hoek zichtbaar. Daar staat, in het Engels: “System requirements not met. Go to settings to learn more”. Dergelijke boodschappen verschijnen op dezelfde plek wanneer iemand een niet-geactiveerde versie van het Windows-besturingssysteem draait op een desktop of laptop.

De minimale systeemeisen van Windows 11 zijn best pittig te noemen. Zo dient een computer bijvoorbeeld minimaal de achtste generatie Intel Coffee Lake-, Zen+- of Zen 2-processor te hebben, want anders weigert Windows 11 dienst.

Desondanks is het toch, met een omweg, mogelijk het besturingssysteem te installeren. Maar iedereen die dus van de omweg gebruikmaakt, krijgt de bovenstaande melding te zien.