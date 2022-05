Windows 11 laat je sneller recent gespeelde games opstarten

2022-05-09T09:20:25

2022-05-09T09:28:35

Microsoft test op dit moment een nieuwe functie voor Windows 11 waarmee je als gamer sneller in staat bent recent gespeelde games op te starten.

Dit gaat via een gekoppelde Xbox-controller, waardoor je dus niet eerst nog je muis en toetsenbord hoeft te gebruiken als je dat niet wil. Microsoft noemt de nieuwe optie de controllerbalk. Je bereikt die balk door op de Xbox-knop te drukken, die in het midden van een controller zit, wanneer er nog geen game actief is op dat moment.

Wanneer je op de knop drukt, dan toont de balk drie games die je recentelijk speelde. Daarnaast is het zo dat je ook drie gamelaunchers ziet staan, zoals bijvoorbeeld Steam.

Xbox-controllerbalk voor Windows 11

Sommige mensen hebben standaard een controller gekoppeld aan een Windows-apparaat, waardoor het voor hen een stuk toegankelijker wordt om snel verder te gaan met een game die ze onlangs speelden. Je hoeft dan niet eerst nog iets te regelen via andere randapparatuur.

Wanneer je eenmaal in een game zit, dan brengt de Xbox-knop natuurlijk nog steeds de uitgebreide Gids naar voren. Daar tref je allerlei instellingen, videogames en sociale functies aan.

De nieuwe controllerbalk is in bèta en het is nog niet te zeggen wanneer de gloednieuwe functie naar Windows 11- gebruikers uitrolt.