Windows 11 mogelijk ook gratis upgrade voor Windows 7 en 8.1-pc's

2021-06-18T09:41:00

2021-06-18T09:38:13

Een vijfde van alle Windows-pc draait nog op een oudere Windows-versie dan Windows 10. Het lijkt er nu op dat Windows 7 en Windows 8.1-computers weldra gratis te upgraden zijn naar het fonkelnieuwe Windows 11, dat op 24 juni wordt aangekondigd.

Dat Windows 11 bestaat, weten we inmiddels doordat een vroege versie van het besturingssysteem online gelekt is. Daardoor is het al te installeren, eventueel via de virtual machine-route. Uiteraard wordt er door enthousiaste tech-liefhebbers al volop in gespit, om te ontdekken wat er zoal nieuw en gewijzigd is ten opzichte van vorige Windows-edities.

Zo ontdekte de site XDA-developers dat Windows 11 de configuratiebestanden aan boord heeft om een upgrade vanaf Windows 7 of Windows 8.1 mogelijk te maken. Het lijkt aannemelijk dat je hier niets voor hoeft te betalen, want Microsoft staat het ook nog steeds toe om vanaf deze Windows-versies gratis naar Windows 10 te updaten. Je hebt hiervoor wel een geldige licentiesleutel nodig.

Upgrade opdringen

In het verleden werd Microsoft nogal eens van beschuldigd van het opdringen van Windows 10. Denk maar eens terug aan de aanloop naar de introductie van het besturingssysteem. Windows 7- en 8.1-gebruikers kregen constante meldingen dat de update er aan kwam of reeds beschikbaar was.

Nu zijn we zes jaar later en draait het meerendeel van alle Windows-pc's daadwerkelijk op Windows 10. Maar nog steeds niet allemaal. Vooral Windows 7 houdt nog een relatief fors marktaandeel vast, krap 16 procent aldus cijfers van StatCounter. Ongeveer 5 procent van de computers draait daarnaast op Windows 8 of 8.1.

Overigens worden deze Windows-versies niet meer ondersteund. Er komen dus ook geen veiligheidsupdates meer voor uit, wat een van de voornaamste redenen is om naar Windows 10 te upgraden - en straks wellicht ook naar Windows 11.