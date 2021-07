Windows 11 toont hoe lang installatie van updates duurt

2021-07-02T10:16:00

2021-07-02T10:12:39

Windows-updates komen zelden gelegen en daarom onderneemt Microsoft stappen om het proces in Windows 11 verder te stroomlijnen. Zo geeft het besturingssysteem straks aan hoeveel tijd de installatie ervan ongeveer in beslag neemt.

Dat ontdekten Windows Insiders (van o.a. de site ghacks), die sinds deze week al met een vroege versie van Windows 11 aan de slag kunnen. Zodra een update gedownload is, geeft Windows aan dat de pc opnieuw opgestart moet worden. Nu staat daar ook een tijdsindicatie bij, in het voorbeeld zo'n vijf minuten. De informatie is ook zichtbaar bij de aan/uitknop in het startmenu.

Hierdoor weet je ongeveer hoelang je pc onbruikbaar is, terwijl de installatie in gang wordt gezet. Hoewel het nog de vraag is hoe accuraat de voorspelling eigenlijk is. In werkelijkheid duurde deze update slechts iets langer dan een minuut. Microsoft rekent dus behoorlijk wat speling.

Kleinere updates

Bij de onthulling van Windows 11 werd bekend dat updates voor het besturingssysteem 40 procent kleiner zijn dan die voor Windows 10. Het downloaden ervan zou daardoor ook minder tijd in beslag moeten nemen. Het installeren ervan is in de huidige testversie van Windows 11 tot een week lang uit te stellen. In Windows 10 wordt dezelfde wachttijd gehanteerd.

Het betreft hier dan overigens zogeheten cumulatieve updates, waar vaak belangrijke veiligheidsupdates deel van uitmaken. Daarom geeft Microsoft je een relatief kort tijdsbestek om de installatie door te voeren. Grotere onderdelenupdates zoals die voor Windows 10 elk half jaar lanceerden, zijn daarentegen tot wel een jaar uit te stellen.