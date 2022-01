Windows 11-update staat in het teken van Android-apps

2022-01-27T10:32:14

2022-01-27T10:44:01

Komende maand verschijnt er een grote update voor Windows 11, die in het teken staat van Android-apps. Daarnaast kun je je scherm delen en gesprekken muten via de taakbalk.

Dat laat Microsoft allemaal weten in een recent gepubliceerd blogbericht. De eerste grote update voor Windows 11 arriveert eerst in de vorm van een openbare preview, waar je dus deel aan kunt nemen. Na het installeren van de update is het mogelijk Android-apps te downloaden via de Microsoft Store. Die apps worden aangeboden via Amazon.

Android-apps op Windows 11

Omdat Microsoft met Amazon aan de implementatie werkt, werkt het installeren van Android-apps net even anders dan je wellicht gewend bent. Officieel biedt Microsodt bijvoorbeeld geen ondersteuning aan voor het installeren van .apk-bestanden, maar daar is al een onofficiële oplossing voor bedacht.

Op GitHub lees je hoe je op die manier Android-apps installeert. Daarnaast kun je ook F-Droid of de Aurora Store te installeren; oplossingen die helaas moeten bestaan, totdat Google besluit Google Play naar Windows te brengen.

Het blijft niet bij Android-apps, natuurlijk. Want je kunt straks ook meer met de taakbalk. Zo is het mogelijk conversaties te muten, waarbij je dus het geluid dempt, en je scherm te delen. Tot slot gaat WIndows 11 nog wat informatie over het weer delen via die balk.

In de toekomst staan er nog wat veranderingen gepland. Zo wil Microsoft bijvoorbeeld de klok terugbrengen naar de taakbalk wanneer je een tweede scherm gebruikt. Dat kon wel op Windows 10, maar op Windows 11 lukt dat nog niet. Daarnaast kunnen de Media Player en Notepad rekenen op een nieuwe lik verf.