Windows 11 verschijnt op 5 oktober

2021-08-29T14:30:15

2021-09-03T10:54:42

Microsoft heeft vandaag de officiële releasedatum van Windows 11 bekend gemaakt. Het besturingssysteem verschijnt op 5 oktober. Vanaf dat moment is het mogelijk om Windows 11 te downloaden en te installeren, en wordt het vanaf die datum ook meegeleverd op nieuwe pc's.

Windows 11 wordt vanaf 5 oktober uitgerold naar gebruikers van Windows 10 met een daarvoor geschikte computer. Voor gebruikers die niet beschikken over een Windows 11-compatibele computer, kunnen het nieuwe besturingssysteem wel als schone installatie uitvoeren. Maar Microsoft heeft eerder aan techsite The Verge bekend gemaakt dat gebruikers van Windows 11 op niet-ondersteunde systemen mogelijk geen updates ontvangen.

Systeemeisen

Over de systeemeisen van Windows 11 is nogal wat te doen. Zo moet je computer beschikken over een bepaald model processor, in ieder geval beschikken over een TPM 2.0-chip en secure boot ondersteunen. Veel oudere computers zullen geen TPM-chip bevatten, maar secure boot is een optie die al wel langer op computers aanwezig is. Maar de controle op de aanwezigheid van de TPM-chip, een ondersteunde processor en secure boot wordt niet gedaan wanneer Windows 11 als een schone installatie op een computer wordt uitgevoerd. In dat geval wordt je eventueel aanwezige vorige Windows-versie verwijderd, en dien je dus van tevoren een back-up van je gegevens te maken om deze later in Windows 11 weer terug te zetten.