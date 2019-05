Windows 95-toolkit PowerToys nieuw leven ingeblazen

2019-05-13T10:13:00

2019-05-13T10:07:31

Windows nog verder naar je eigen hand zetten, dat was ten tijde van Windows 95 het idee achter de PowerToys van Microsoft. Een set extra functies voor wie daar behoefte aan had. Vanaf de zomer zijn ze terug van weggeweest, speciaal voor Windows 10.

Je kunt PowerToys het beste zien als experimentele functies die de consumentenversie van Windows uiteindelijk niet haalden, maar toch handig genoeg bleken om later los aan te kunnen bieden. TweakUI is het bekendste voorbeeld, waarmee de layout van Windows 95 tot in de kleinste details was aan te passen.

Ook handig: de schermresolutie vanuit de taakbalk wijzigen en het uitvoeren van een command prompt op een specifieke map. Of wat dacht je van een bedieningspaneel voor het afspelen van cd's, ook vanuit de taakbalk?

Voor Windows 10 werkt Microsoft nu aan hele nieuwe tools. De eerste daarvan is een menu bij het maximaliseren van een venster, om deze direct op een externe monitor te openen. De tweede laat een lijst met sneltoetsen zien die mogelijk zijn in combinatie met de Windows-toets, op te roepen door deze toets een poosje ingedrukt te houden.

PowerToys in Windows 10

De eerste PowerToys komen in de aankomende zomerperiode uit. Op de GitHub-pagina houdt Microsoft bij wat er allemaal nog meer in de pijpleiding zit, waaronder een uitgebreider alt+tab-menu. Omdat het open source project betreft, kan iedere ontwikkelaar er zijn steentje aan bijdragen. We zijn dan ook benieuwd wat voor 'speelgoed' er straks allemaal nog bij komt.