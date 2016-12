Windows' blue screen of death wordt... Groen!

2016-12-29T12:26:36

2016-12-29T12:27:48

Eén van Windows' meest beroemde én beruchte features staat op het punt van verdwijnen. Het 'blue screen of death', het blauwe scherm bij een foutmelding, wordt in een testversie van Windows 10... Groen!

Dat blijkt uit een tweet van een Microsoft-medewerker, die een screenshot van het nieuwe scherm deelde op het sociale netwerk. Aanvankelijk zit het 'green screen of death' in een preview-versie van Windows. In de praktijk gebruikt Microsoft die om te testen of nieuwe features aanslaan bij een kleine groep gebruikers.





@mahoekst so on a hunch I tried to force a bug check and well, yeah... pic.twitter.com/iKeDPT5wu6 — Chris123NT (@Chris123NT) December 29, 2016

Onderscheid

Iconisch

Verdrietige smiley

Lees ook Houd naasten in de gaten met Circo S-tracker

Op het screenshot is een 'normaal' BSOD te zien, maar dan met een groene kleur. Er staat nog steeds dezelfde informatie op, en het gaat nog steeds om een foutmelding. Waarschijnlijk probeert Microsoft met het verschil tussen groen en blauw. Inmiddels heeft een aantal andere Windows-gebruikers het nieuwe scherm weten te reproduceren.Het 'blue screen of death' is één van de meest iconische voorbeelden van Windows. Het blauwe scherm komt alleen naar voren wanneer er een ernstige fout in het besturingssysteem is voorgekomen waar Windows niet zomaar mee om weet te gaan. Al jaren is het blauwe scherm een onuitputtelijke bron van grappen, zeker wanneer die in het wil te vinden zijn Het 'BSOD' is al jaren min of meer hetzelfde, al voegde Microsoft er in Windows 8 plotseling een verdrietige smiley aan toe, en zit er sinds vorig jaar een QR-code op het scherm waarmee een gebruiker de foutmelding kan opzoeken.Waarschijnlijk gaat het voorlopig nog om een test, maar het kan zomaar zijn dat het groene scherm des doods in de volgende grote update van Windows 10 zit. Die komt als het goed is volgende maand uit.