Windows Defender ziet uTorrent ineens als virus

2018-04-13T15:36:00

2018-04-13T15:31:14

Sommige uTorrent-gebruikers merken op dat Windows Defender het programma als gevaarlijk acht, om het vervolgens als een virus in quarantaine te plaatsen. Waarom dit ineens zo is, is niet duidelijk.

Onder andere Torrentfreak schrijft over dat voorval. Naast de ingebakken antivirus van Microsoft zelf, slaan de security-programma's van NOD32, Sophos en TrendMicro ook aan op uTorrent-installaties. Eerder was dit niet het geval.

Volgens uTorrent-ontwikkelaar BitTorrent Inc is er geen reden tot paniek. Het zou gaan om een 'false positive', bij een versie van uTorrent die door slechts 5 procent van alle gebruikers is gedownload. Volgens het bedrijf is de software dus gewoon veilig te gebruiken.

Reputatie

Verder zegt men niet te weten waarom het programma ineens wordt geblokkeerd. In het verleden is uTorrent negatief in het nieuws gekomen, omdat het gebundeld werd met adware en later ook stiekem een cryptominer. Die werd er na ophef weer uitgehaald.

BitTorrent Inc benadrukt nu dat alle software die mee aangeboden wordt, veilig is en bovendien ligt de keuze tijdens de installatie van uTorrent altijd bij de gebruiker zelf.