'Windows Store in Windows 10 gaat op de schop'

2017-09-22T09:52:00

2017-09-22T09:48:21

Windows 10 heeft een ingebouwde app-store voor het downloaden en installeren van apps, de Windows Store. Een heel groot succes is dat nog niet, en nu lijkt de downloadwinkel op de schop te gaan.

Dat meldt MSPoweruser op basis van een nieuwe testversie van het besturingssysteem. Daarin heet de Windows Store ineens de Microsoft Store en ziet het menu-icoontje er iets anders uit. Door het de Microsoft Store te noemen, lijkt het er op dat Microsoft er meer in wil aanbieden dan alleen apps. Wellicht is er straks ook hardware te koop, zoals Surface-laptops. Maar dat is nog even afwachten.

Windows 10 S

Apps die in de Windows Store te vinden zijn, zijn gebouwd op het Universal Windows Platform (UWP). Reguliere Windows 10-gebruikers hebben er niet zoveel mee te maken, omdat ze ook buiten de Store om software kunnen installeren. Hetzelfde geldt niet voor Windows 10 S, waarop alleen apps uit de Windows Store te installeren zijn.