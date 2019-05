Windows XP krijgt noodgedwongen veiligheidspatch

2019-05-15T12:00:00

2019-05-15T12:00:04

Het zal je verbazen hoeveel systemen er tegenwoordig nog op Windows XP draaien. Al die pc's zijn in min of meerdere mate kwetsbaar voor malware, omdat Microsoft er al sinds 2014 geen updates meer voor uitbrengt. Tot deze week.

Microsoft heeft namelijk een lek ontdekt in de Remote Desktop Services-tool in verouderde Windows-versies, waaronder Windows XP en Windows 7. Normaliter wordt deze gebruikt om andere pc's binnen een netwerk op afstand over te nemen. Je kunt je voorstellen dat dit een veiligheidsrisico vormt wanneer hackers daar toegang tot krijgen. Windows 8 en Windows 10-pc's zijn niet kwetsbaar.

Microsoft erkent de ernst van de zaak in deze blogpost. De angst is dat ransomware zich via de weg razendsnel kan verspreiden en dat dit grote gevolgen kan hebben. Dat bleek in 2017 namelijk al eerder bij de uitbraak van Wannacry. Juist systemen in bijvoorbeeld fabrieken en ziekenhuizen draaien regelmatig nog op verouderde besturingssystemen. 

Kwetsbaar

Deels geldt dus dat de meest kritieke infrastructuren op dit gebied het meest kwetsbaar zijn. Nederlandse bedrijven als de haven van Rotterdam hielden een miljoenenschade over aan de Wannacry-besmetting. Dagenlang zaten de systemen op slot. Geen wonder dat Microsoft nu toch even ingrijpt, ook al is de ondersteuning voor Windows XP allang voorbij. De patch is inmiddels te downloaden.