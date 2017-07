Winnie de Poeh verboden op Chinese social media

Op Chinese sociale media mag er met geen woord meer gerept worden over Winnie de Poeh. Berichten met het bekende gele beertje worden door de Chinese overheid geblokkeerd.

Dat meldt onder andere de BBC vandaag. De censuur vindt plaats omdat Chinese internetgebruikers hun president online graag met Winnie de Poeh vergelijken, zoals je hierboven ziet. Iets waar Xi Jinping als leider van de Communistische Partij niet om kan lachen.

In China is WeChat veruit de meestgebruikte Messenger-dienst, met zo'n 940 miljoen gebruikers. Wie in de app verwijst naar Winnie de Poeh, krijgt een foutmelding te zien. 'Deze content is illegaal', luidt de boodschap.

Stickers

In WeChat kunnen gebruikers ook stickers naar elkaar sturen. Daar zaten tot voor kort plaatjes tussen van Winnie de Poeh, maar die zijn inmiddels tevens niet meer beschikbaar.

In China vindt overigens sowieso strenge internetcensuur plaats. Zo zijn websites en diensten van Google niet te gebruiken. Ook Facebook, Twitter, torrentsites en sekssites zijn er verboden.