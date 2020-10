Withings ScanWatch bevordert gezonde levensstijl

Withings kennen we van medische producten met een 'connected' insteek. Nu heeft het bedrijf ook een smartwatch in het assortiment, de Withings ScanWatch.

Je bent wellicht al bekend met de slimme weegschaal en bloeddrukmeter van dit merk. Een smartwatch met fitnessfuncties sluit daar dan ook mooi bij aan. De Withings ScanWatch registreert niet alleenĀ allerlei activiteiten (hardlopen, fietsen, zwemmen), er is ook een hartfilmpje (elektrocardiogram) mee te maken.

Prijs

Daarnaast let het slimme klokje op afwijkingen in de hartslag en in uw ademhalingspatroon. De ScanWatch hoeft slechts eens in de maand aan de lader. Het horloge is te koop vanaf 279,95 euro.