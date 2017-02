Dit zijn de specificaties van de nieuwe Nokia 3310

Tijdens het World Mobile Congress in Barcelona toonde Nokia de nieuwe versie van de 3310-telefoon. Het toestel krijgt een 2.4 inch kleurenscherm en een verkoopprijs van € 49.

Tijdens een speciale 360 graden live-presentatie liet Nokia de nieuwe 3310-telefoon zien. Het toestel heeft een nieuwe look gekregen, maar heeft min of meer dezelfde grootte en vormen als de oorpsrinkeleijke versie.

De nieuwe Nokia 3310 heeft een groter scherm gekregen. Op het 2.4 inch QVGA scherm bevinden zich 9 pictogrammen, voor bijvoorbeeld berichten, het adresboek en zelfds een camera functie. De diverse pictogrammen kunnen worden geopend met de cursorknop op het toetsgedeelte.

Specificaties

De nieuwe Nokia 3310 krijgt een standby-tijd van maar liefst een maand. Opladen van de telefoon kan met een micro-usb-kabeltje. Op de 3310 is op de achterzjide een 2 megapixelcamera aanwezig, waarmee je foto's maar geen video's kunt maken.

Intern krijgt de Nokia 3310 16 MB opslaggeheugen, dat met behulp van een extra micro-sd-kaartje kan worden uitgebreid tot 32 GB. De accu van de Nokia 3310 is een 1200mAh-model, waarmee je 22 uur kunt bellen, 51 uur muziek kunt spelen of 29 uur FM-radio mee kunt beluisteren. De accu is bovendien verwisselbaar.

Smartphonefunctionaliteiten ontbreken op deze telefoon, en 3G en 4G worden niet ondersteund. Er kan alleen gebeld worden via het 2G-netwerk.

De 3310 krijgt ook weer simpele games, waaronder het bekende spelletje Snake, die met dit nieuwe toestel nu ook in kleur is te spelen.

De Nokia 3310 is verder voorzien van een micro-usb-poort en Bluetooth 3.0. Het toestel komt beschikbaar in vier kleuren: warm rood, donker blauw, geel en grijs. Er komt ook een dual-sim-variant van het toestel op de markt. Wanneer de Nokia 3310 verkrijgbaar is, heeft HMD Global - het bedrijf achter de Nokia-telefoons - nog niet bekend gemaakt. De prijs wel: € 49.