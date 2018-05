Word is populairste Office-app op Android

2018-05-21T09:39:00

2018-05-21T09:37:36

Android-gebruikers hebben tekstverwerker Word in totaal meer dan 500 miljoen keer gedownload. Het is daarmee de populairste Office-app voor dit mobiele platform.

Dat schrijft Android Police. De enige Microsoft-app die nog vaker is geïnstalleerd, is Skype. De videobel-app is meer dan een miljard keer gedownload, een mijlpaal die vorig jaar oktober reeds werd bereikt.

Vergeleken met de andere Office-apps doet Word het echter het beste. Soortgenoten zoals Excel en PowerPoint zijn inmiddels wel al meer dan 100 miljoen keer gedownload. Hoe dicht ze tegen de 500 miljoen aanzitten, is niet precies bekend.

Zonder abonnement

De mobiele Word is nodig om o.a. .docx-bestanden op je smartphone te kunnen openen en bewerken. Daarvoor is geen Office-abonnement vereist. De Office-apps zijn ook beschikbaar voor iOS-apparaten.

Nu het Windows Phone-platform tijdelijk niet meer in ontwikkeling is, probeert Microsoft toch een graantje van de mobiele markt mee te pikken door in te zetten op Android- en iOS-apps. Het bedrijf brengt regelmatig nieuwe uit, waaronder sinds kort takenlijst-app To-Do.