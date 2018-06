World Health Organisation erkent gameverslaving als stoornis

Er wordt al jaren over gesproken, maar nu is het daadwerkelijk zo ver: gameverslaving is officieel een psychische stoornis. De World Health Organisation (WHO) heeft daartoe besloten.

'Gaming disorder' maakt nu onderdeel uit van het International Classification of Diseases, een enorm naslagwerk over erkende ziektes - fysiek en mentaal. Artsen kunnen diagnoses stellen (mede) op basis van deze documentatie. Maar wat definieert een gameverslaving volgens de WHO precies?

Globaal komt het er op neer dat er sprake is van gameverslaving wanneer iemand zoveel games speelt dat andere zaken in het leven er onder lijden, en daar niet mee kan stoppen ook al worden de negatieve consequenties (slechter presteren op school of werk, bijvoorbeeld) telkens duidelijker.

Minimaal een jaar

Volgens de WHO kan er pas sprake zijn van een gameverslaving wanneer de symptomen minstens een jaar lang spelen, continu of af-en-aan. Desondanks rekent de organisatie op kritiek, ook vanuit wetenschappelijke hoek. De definitie van de stoornis zou te breed zijn, waardoor vaker verkeerde diagnoses verwacht worden. Overmatig gamen zou ook een symptoon kunnen zijn van een andere stoornis.