Wype houdt toetsenborden en smartphone-schermen schoon

2017-04-24T13:33:00

2017-04-24T13:32:22

Snacken achter de computer en vervolgens met je vieze handen het toetsenbord bepotelen, of op je smartphone door Facebook scrollen terwijl je chips eet: geen wonder dat deze apparaten vaak viezer zijn dan de gemiddelde toiletbril. Wype biedt uitkomst.

De Wype doet denken aan hoogpolig tapijt, waar je in dit geval je vette vingers doorheen kan halen om ze weer schoon te krijgen. Wat betreft materiaal is er gekozen voor microvezel, in combinatie met een antibacteriƫle coating.

Volgens de makers kun je er zo'n twee weken je handen aan afvegen, daarna moet de Wype zelf in de was. Het overleeft zo'n 4 tot 6 wasbeurten, daarna is de coating uitgewerkt en zou je dus een nieuwe Wype moeten kopen.

Crowdfunding

Op het moment van schrijven hebben de bedenkers nog tien dagen om de benodigde investeringen binnen te halen op Kickstarter. Lukt dat niet, dan komt de Wype er ook niet. Maar lukt het wel, dan kost zo'n Wype mettertijd ongeveer 20 euro.