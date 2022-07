Xbox 360-games gaan Games with Gold verlaten

2022-07-06T09:03:05

2022-07-06T09:03:17

Microsoft is voornemens Xbox 360-spellen uit het aanbod van Games with Gold te halen. Dit gebeurt vanaf oktober 2022.

Dat blijkt uit een e-mail die het bedrijf naar leden stuurt. Met Games with Gold krijgen abonnees op Xbox Live Gold maandelijks ‘gratis’ games voor zowel Xbox One als de Xbox 360.

Maar daar komt in oktober verandering in. De reden: Microsoft is aan het einde van de rit gekomen. Het is technisch gezien, onder meer door licenties, niet meer mogelijk meer games aan te bieden.

Einde van een tijdperk

Daarmee komen we aan bij het einde van een tijdperk. De Xbox 360-spellen zijn nog altijd speelbaar op de Xbox Series X en Series S; de nieuwste spelcomputers van Microsoft.

Microsoft maakte door de jaren heen furore met zijn backward compatibility-programma, waarmee games uit het verleden dus gewoon nog speelbaar zijn op moderne hardware.

Dit is tevens de reden voor veel gamers om toch nog een console van Microsoft in huis te halen. Hun oude games zijn niet waardeloos. En hoewel er niets aan dat idee verandert (oude games zijn nog steeds speelbaar) moeten we er dus rekening mee houden dat er later dit jaar geen nieuwe Xbox 360-games toegevoegd worden.