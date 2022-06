Xbox-app vertelt hoe goed een pc-game draait

2022-06-17T09:05:32

2022-06-20T09:02:17

Microsoft geeft de Xbox-app op Windows een prestatiemeter mee, zodat je van tevoren kunt zien hoe goed een game draait op jouw pc.

Zo hoef je een spel niet eerst te downloaden om er vervolgens achter te komen dat de boel niet lekker draait. Natuurlijk kun je die informatie ook uit de lijst met specificaties halen.

Maar zo’n droge lijst zegt niet iedere pc-speler wat. Daarom zie je voortaan in de app staat dat een spel “op een soortgelijke computer” goed of slecht draait. Dan weet je meteen waar je aan toe bent.

Xbox-app ontvangt handige update

De Xbox-app kijkt naar de specificaties van jouw computer en vergelijkt die dus met specificaties van andere computers. Op basis daarvan maakt de app een voorspelling.

“Wanneer jouw pc een grafisch zware game niet aan kan, dan kun je de lijst met specificaties bekijken binnen de app”, aldus senior productmanager van Xbox-ervaringen Tila Nguyen.

Helaas is het zo dat niet iedere game meteen zo’n prestatiemeter krijgt. Microsoft wil namelijk eerst nog meer leren over hoe verschillende games op verschillende pc’s draaien, voordat de Xbox-app een voorspelling kan wagen. Maar voor sommige games is dit onderdeel een prima alternatief voor websites van derde partijen, zoals Can You Run It.