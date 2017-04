Xiaomi kondigt snelle Mi 6 aan

2017-04-19T10:57:00

2017-04-19T10:54:06

Xiaomi kondigt vandaag zijn nieuwste toptoestel aan, de Xioami Mi 6. Op papier een razendsnelle telefoon tegenover een relatief lage prijs.

De Mi 6 draait namelijk op de Snapdragon 835-processor, het nieuwste model van Qualcomm. Deze vinden we ook terug in de Galaxy S8 van Samsung. Dit in combinatie met 6 GB werkgeheugen, vergelijkbaar met de OnePlus 3. In de S8 zit 4 GB RAM.

Opvallend genoeg koos Xiaomi ervoor om de 3,5 mm-aansluiting achterwege te laten. Je kunt er dus niet zomaar een koptelefoon op aansluiten. Muziek luisteren gaat via bluetooth, een headset met usb-c of ander met een extra verloopstukje.

Importeren

Een versie met 64 GB opslagruimte kost omgerekend zo'n 340 euro, een 128 GB-variant ongeveer 390 euro. Plannen voor een lancering buiten China zijn niet bekend, de kans is groot dat je bij interesse het toestel uit het buitenland moet laten importeren.