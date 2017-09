Xiaomi onthult randloze Mi Mix 2

2017-09-11T10:56:00

2017-09-11T10:52:38

De vrijwel randloze Mix Mix-smartphone sprak vorig jaar al tot de verbeelding en sindsdien worden schemranden op toestellen van andere merken ook telkens dunner. Vandaag kondigt Xiaomi de Mi Mix 2 aan.

De Mi Mix 2 heeft net als zijn voorganger extreem dunne bezels, waardoor het lijkt alsof de voorkant van het toestel uit louter scherm bestaat. Enkel aan de onderkant is nog sprake van een duidelijke rand, die wel weer wat dunner is geworden ten opzichte van het vorige model. Hierin zit ook de selfie-camera verwerkt.

Kleiner

Opvallend is dat de schermranden wel iets dikker zijn in vergelijking met de eerste Mi Mix. Het scherm is verder wat langer en wat minder breed, met een beeldverhouding van 18:9. We zien dit telkens vaker terug in telefoons, waaronder vermoedelijk ook de nieuwe iPhone X. Gekozen is verder voor de snelste mobiele processor van het moment, in combinatie met 6 GB werkgeheugen.

Importeren

Er komen vier modellen van de Mi Mix uit: versies met 64 GB, 128 GB en 256 GB opslagruimte, plus eem special edition-variant met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Waarschijnlijk kun je de telefoon hier niet in de winkels kopen, de eerste Mi Mix kwam hier ook niet uit. Importeren is daarentegen wel een optie, omdat het toestel gewoon overweg kan met onze mobiele netwerken - ook 4G.