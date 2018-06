XR1-chip Qualcomm speciaal voor virtual reality

2018-06-01T16:31:00

2018-06-01T16:30:02

Qualcomm werkt aan een nieuwe chip voor virtual reality-brillen, de Snapdragon XR1. Deze wordt straks toegepast in headsets die werken zonder pc of smartphone, en dus zelf van een processor voorzien moeten worden.

Het bedrijf ontwikkelde eerder ook al chips voor virtual- en augmented reality. Die vind je onder andere terug in de Oculus Go en Vive Focus van HTC. Opvallend is dat de XR1 hier niet een krachtigere versie van is, maar juist minder snelle specificaties heeft. Daarvoor is gekozen om headsets die er op draaien, goedkoper te kunnen aanbieden.

Virtual reality is nog niet op grote schaal aangeslagen, mede omdat het een dure investering is. Je hebt een dure headset nodig, samen met een snelle pc of een recente smartphone. Je bent al snel honderden, dan wel niet meer dan 1000 euro armer. Met de recent onthulde Oculus Go valt dat overigens wel mee, die is al te koop voor 219 euro.

Bewegingsvrijheid 

Het XR1-platform is geoptimaliseerd voor 3DoF, een afkorting die staat voor 3 degrees of freedom. Dat betekent dat je om je heen kunt kijken in virtual reality, maar niet kunt rondlopen. Daarvoor is 6DoF nodig. Geavanceerde VR-brillen voor de pc zijn daar juist goed in, ze kunnen door middel van externe camera's je positie in een ruimte bepalen. Stap je in het echt opzij, dan doe je dat in vr ook.