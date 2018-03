XS4All deelt webcamschuifjes uit aan klanten

2018-03-07T15:19:00

2018-03-07T15:18:58

Klanten van XS4All worden op ludieke wijze over hun online veiligheid bijgepraat. Per post ontvangen ze namelijk twee webcamschuifjes, om pottenkijkers buiten de deur te houden.

Het is voor cybercriminelen erg eenvoudig om via webcams bij je naar binnen te kijken, omdat deze camera's vaak niet goed beveiligd zijn. Ze draaien op verouderde software of zijn standaard voorzien van een wachtwoord dat makkelijk te raden is.

Veel privacy-bewuste laptop-eigenaren plakken hun camera dan ook graag af met een stukje tape. Een schuifje staat wat netter en is handiger in gebruik wanneer je regelmatig videobelt. Ze passen over het algemeen het beste op een laptop-camera.

Meer tips

De schuifjes van XS4All zijn onderdeel van een bredere online campagne, waar meer onderwerpen aan bod. Zo komt de provider met tips op het gebied van phishing, de firewall-opties van de Fritz!Box-router, wachtwoordbeheer en backups.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte onlangs een soortgelijke campagne. Cybersecurity is een belangrijk onderwerp waar nog te veel mensen laks in zijn, bleek daarnaast uit een nieuw rapport van de AIVD.