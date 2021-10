YouTube-accounts gewild doelwit voor hackers

2021-10-25T10:55:00

2021-10-28T09:36:41

Google heeft zijn handen vol aan cybercriminelen die op YouTube-accounts inbreken en de toegang tot deze gehackte kanalen vervolgens doorverkopen, zodat andere misdadigers erop kunnen uitzenden wat ze willen. Zoals nepadvertenties voor cryptovaluta.

Volgens Google gaan de oplichters als volgt te werk. Eerst vinden ze vrij eenvoudig het e-mailadres van de YouTuber in kwestie. Die is namelijk vaak gewoon publiekelijk zichtbaar op zijn of haar profiel. Normaliter is dit een manier waarop bijvoorbeeld adverteerders met ze in contact kunnen komen.

De hackers sturen naar dit adres een phishingmailtje en doen zich daarin voor als een legitiem ogende partij, geïnteresseerd in een samenwerking. In werkelijkheid worden slachtoffers overgehaald om malware te downloaden, die vervolgens browsercookies steelt. Daarmee kan men op YouTube-accounts inloggen en de daadwerkelijke eigenaar buitensluiten, zelfs wanneer diegene tweestapsverificatie heeft ingesteld.

Zo'n gecomprimeerd account wordt hierna op het darkweb aangeboden, voor prijzen zo laag als 3 dollar per stuk. Des te meer volgers een account heeft, des te hoger de prijs, met uitschieters tot 4000 dollar. De koper van het account kan er nu zijn eigen video's op plaatsen, bijvoorbeeld om kijkers op te lichten met nepreclame voor crypto-investeringen.

Maatregelen

Het goede nieuws is dat Google de daders op de korrel heeft en maatregelen treft die grotendeels lijken te werken. Sinds mei heeft het bedrijf 99,6 procent van dit soort nepmailtjes tegengehouden, zodat YouTubers ze niet in hun inbox aantreffen. Dat komt overeen met 1,6 miljoen berichten. Ook heeft het 4000 slachtoffers weer toegang kunnen geven tot hun gehackte account.

De hackers blijken afkomstig van een Russisch internetforum. Google werkt samen met de FBI voor verdere opsporing.