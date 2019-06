YouTube-grap met tandpasta-koekjes eindigt in strafblad

2019-06-03T10:01:00

2019-06-03T09:48:50

Vloggers halen maar wat graag geintjes uit. Zogeheten 'pranks' zitten alleen nog wel eens op het randje van het toelaatbare. Een Spaanse YouTuber is nu veroordeeld vanwege een video waarin hij een dakloze een koekje gaf die met tandpasta gevuld was.

Dat schrijft het Spaanse nieuwsmedium El Pais. De 21-jarige Kanghua Ren vulde voor een YouTube-video een Oreo met tandpasta en bood die aan een nietsvermoedende dakloze aan. Met braken tot gevolg. Destijds grapte Ren nog dat hij de man een dienst bewezen had. Hij zou nu in ieder geval schone tanden hebben.

Nadat lokale media melding maakten van het voorval, werden juridische stappen tegen de vlogger ondernomen. De Spaanse rechtbank heeft nu besloten dat een celstraf van 15 maanden en een schadevergoeding van 20.000 euro op zijn plaats is. Vermoedelijk draait Ren niet echt de bak in, omdat het zijn eerste vergrijp is. Een strafblad is echter zeker.

Van YouTube verbannen

De YouTuber verweerde zich nog door te zeggen dat het maar een grapje was. Daar ging de rechter niet in mee, omdat Ren circa 2000 euro reclame-inkomsten aan de video overhield. YouTube-eigenaar Google heeft ook stappen ondernomen. De vlogger is voor de komende vijf jaar van het videplatform verbannen.

Video's van dergelijke stunts zijn eerder dit jaar overigens ook verboden.