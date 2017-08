YouTube introduceert chat-functie

2017-08-08T11:39:00

2017-08-08T11:29:46

Google’s videoplatform komt vandaag met een nieuwe manier om video’s te delen. De YouTube-app wordt voorzien van een chat-functie waarmee je video’s deelt zonder de app te verlaten.

Deze nieuwe functie moet het nog makkelijker om video’s te delen en bespreken, aldus YouTube. De update wordt op dit moment uitgerold. Het is dus nog even afwachten of dit een revolutionaire verbetering wordt of dat YouTube een niet bestaand probleem probeert op te lossen. Er was immers toch helemaal niets mis met delen via WhatsApp of e-mail?

YouTube had al een chat bij live-uitzendingen die voor iedereen toegangkelijk is. De nieuwe functie richt zich op privécommunicatie.

Sociaal medium

Google lijkt op deze manier een nieuwe poging te doen om meer weg te krijgen van een sociaal medium. Een eerdere poging met Google+ was weinig succesvol.