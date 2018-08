YouTube Premium en YouTube Music nu ook in Nederland

2018-08-29T10:20:00

2018-08-29T10:10:14

Vanaf vandaag heb je ook in Nederland de optie om een abonnement op YouTube af te sluiten. Bij YouTube Premium betaal je een vast bedrag per maand om het platform zonder advertenties te gebruiken. YouTube Music is daarnaast nu ook in ons land uit.

Met YouTube Premium blijven YouTube-video's op de achtergrond verder spelen. Zonder abonnement worden ze namelijk stilgezet zodra je een andere app opent. Handig is tevens dat je video's kunt downloaden voor offline gebruik. Zo kun je thuis wat filmpjes opslaan voor onderweg, dat kost je later dan geen mobiele data.

Kosten

Verder krijg je toegang tot YouTube Originals, video's die alleen voor abonnees te zien zijn. Vergelijkbaar met Netflix Originals. Een abonnement op YouTube Premium kost 11,99 euro per maand en is drie maanden gratis te proberen. Voor 17,99 euro in de maand sluit je een gezinsabonnement af, waarmee zes gezinsleden tegelijk van de voordelen kunnen profiteren.

YouTube Music

Naast YouTube Premium lanceert ook YouTube Music, Googles antwoord op o.a. Spotify en Apple Music. Het betreft dus een streamingdienst waarmee je afspeellijsten samenstelt en muzieksuggesties krijgt op basis van je luistergedrag. Uniek is dat er muziekvido's worden afgespeeld tijdens het luisteren.

Met de gratis versie van YouTube Music hoor je tussendoor advertenties. Die koop je af met een abonnement, dat 9,99 euro per maand kost. Nummers zijn dan ook te downloaden voor offline gebruik. Probeer het hier uit of download de app in de app stores voor Android en iOS.

Overigens hoef je niet dubbel te betalen. YouTube Music Premium valt onder het YouTube Premium-abonnement. Hoe een en ander precies in elkaar steekt, zie je in onderstaand schema.