YouTube test strenger reactiesysteem vanwege spam

Veel grote YouTube-kanalen klagen over de hoeveelheid spam in de reacties onder hun video’s. Daarom besluit het platform daar nu wat aan te doen.

Bovendien proberen een aantal mensen die een reactie achterlaten onder een video een ander op te lichten. Denk dan aan oplichterij met betrekking tot cryptomunten, gratis credits in de populaire game Roblox of supplementen die allerlei gezondheidsverbeteringen beloven.

YouTube heeft een spamprobleem

Daarnaast is het zo dat andere accounts zich soms voordoen als grote YouTube-accounts. Ze beloven mooie dingen wanneer gebruikers hen mailen of wanneer ze op een link klikken, die naar een website buiten de videostreamingdienst om verwijst.

Het is niet zo dat YouTube er helemaal niets mee doet. Zo verwijderde het bedrijf in het vierde kwartaal van 2021 meer dan 950 miljoen reacties die zich niet aan de richtlijnen hielden. Dat gebeurt op basis van een algoritme, maar ook omdat medewerkers meekijken met het systeem.

En sinds december test de videowebsite een strenger reactiesysteem, zo laat de bekende YouTuber Marques Brownlee op Twitter weten. Reacties die potentieel onaanvaardbaar zijn worden eerder opgepikt door het systeem.

Omdat online oplichting vele vormen kent en zich in een rap tempo verspreidt, moet YouTube er bovenop zitten. En het lijkt erop dat het bedrijf daartoe in staat is, zeker met het breder uitrollen van dit nieuwe algoritme. YouTubers hopen erop dat het nieuwe systeem hen in elk geval wat ademruimte geeft, zodat ze zich hier niet constant mee bezig hoeven te houden.