Zeldzame Mario-game verkocht voor 30.000 dollar

2017-07-28T09:06:00

2017-07-28T09:03:11

Een zeldzame versie van de eerste Super Mario Bros.-game voor de NES is van eigenaar verwisseld voor een bedrag van 30.000 dollar. De staat van het spel is zo goed als nieuw.

De game in kwestie zit zelfs nog in z'n originele folie en is dus nog nooit geopend. Ook het originele prijskaartje zit er nog op: 26,99 dollar. Normaal gesproken zijn tweedehands Mario-games niet zoveel waard, meldt gamesite Kotaku. Verzamelaars betalen er hooguit twee รก drie tientjes voor. Dus wat is hiermee aan de hand?

Haakje

Zo'n beetje iedereen met een NES-console had de originele Super Mario Bros. in huis, dus op de verzamelaarsmarkt is er van schaarste geen sprake. Maar in dit specifieke geval wel, omdat de achterzijde van het doosje een haakje heeft waarmee het spel in een winkel opgehangen kon worden. Daarvan bestaan er nog maar een paar, dus schoot de prijs omhoog.