Zelfrijdende auto Google rijdt Amerikanen rond

2018-03-14T15:25:00

2018-03-14T15:27:10

In het Amerikaanse stadje Phoenix worden bepaalde inwoners sinds kort rondgereden door de zelfrijdende auto's van Waymo, het zusterbedrijf van Google. Hoe dat er uit ziet, toont het bedrijf in een nieuwe video.

Amerikanen konden zich de afgelopen maanden online aanmelden voor het Early Rider-programma. Wie daarvoor is uitgekozen, mag nu testritjes maken op de publieke wegen in Phoenix. De bedoeling is dat later ook andere steden volgen. In eerste instantie de wat kleinere plaatsen, waar het niet zo druk op de weg is.

Zzz...

In de video lijkt het alsof de inzittenden blind vertrouwen op de software in de auto's, maar op de bijrijdersstoel zit wel degelijk een Google-medewerker. Die kan eventueel ingrijpen, mocht er iets misgaan. Dat klinkt overigens spannender dan het is, gezien de gapende testpersonen die soms zelfs in slaap vallen. Gelukkig maar!