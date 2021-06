Zelfrijdende taxi van Google op te roepen in Maps

2021-06-04T09:22:00

2021-06-04T09:22:45

In de toekomst is het mogelijk om direct vanuit Google Maps een zelfrijdende taxi van Waymo te bestellen. Voor inwoners van Phoenix, Arizona is die optie er nu al. Honderden autonome voertuigen van Google's dochteronderneming rijden daar al rond.

Waymo is sinds 2017 actief in de Amerikaanse stad, waar er inmiddels zo'n 400 zelfrijdende wagens deel uitmaken van het dagelijkse verkeer. Wie daar rondgereden wil worden in een auto zonder menselijke chauffeur, kan daar sinds 2018 al de Waymo One-app voor gebruiken. Die toont onder meer hoe lang het duurt voor de taxi je oppikt en wat de reis kost.

Inmiddels werkt dit deels ook vanuit Google Maps. Daar is sinds kort een Waymo-optie terug te vinden bij het uitstippelen van je route. Waar je normaliter ziet welke treinen en bussen er rijden of hoe lang je op de fiets onderweg bent, is ook een autonoom vervoersmiddel te bestellen. In een korte animatie op Twitter illustreert het bedrijf er achter hoe dat er uit ziet.

Werk in uitvoering

De integratie verloopt nog niet helemaal vlekkeloos. Wie de optie vanuit Maps selecteert, wordt momenteel alsnog doorverwezen naar de Waymo One-app om de rit daadwerkelijk te boeken. Wellicht is dit in een later stadium niet meer nodig en regel je ieder aspect van de zelfrijdende trip in de Maps-app. Het begin is er, in ieder geval.