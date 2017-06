Zelfrijdende vrachtwagens Google gespot

Google werkt al een hele poos aan zelfrijdende personenauto's, maar test sinds kort ook zelfrijdende vrachtwagens. Daarvan zijn nu de eerste beelden online verschenen.

Daarover schrijft de autoblog Jalopnik. Op de vrachtwagen is duidelijk het logo van Waymo zichtbaar. Dit is de nieuwe naam van het team dat binnen Google aan autonome voertuigen werkt, en sinds kort als dochteronderneming van Googles moederbedrijf Alphabet door het leven gaat.

Veiligheid

Net zoals bij de personenauto's van Waymo is het Lidar-camerasysteem op het dak geplaatst, samen met de belangrijkste sensoren. In de bumper is nog een extra radar verwerkt. Het voornaamste doel achter het project is om de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs te vergroten. Voorlopig is het niet de bedoeling dat de voertuigen helemaal autonoom gaan rijden, er blijft altijd een chauffeur aanwezig.