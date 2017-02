Zelfrijdende vrachtwagens Uber zijn illegaal

2017-02-09T11:16:52

2017-02-09T11:44:10

Het wil nog niet echt vlotten tussen Uber en de staat Californië. Waar het taxibedrijf eerder al een proef met zelfrijdende auto's staakte, zit dat er ook aan te komen voor de zelfrijdende vrachtwagens die nu nog op de Californische wegen rijden.

Otto, een dochterbedrijf van Uber, voert op dit moment nog proeven uit met zelfrijdende vrachtwagens, die in de toekomst goederen van hot naar her moeten vervoeren zonder dat daar menselijk ingrijpen bij komt kijken. Maar dat mag helemaal niet, zo blijkt.

Rapportage

Bedrijven mogen in Californië namelijk wel testen met zelfrijdende voertuigen, maar moeten dan wel een uitgebreide rapportage aan de toezichthouder kunnen overleggen. Dat doen Otto en Uber niet. Ook heeft het bedrijf helemaal geen vergunning om deze specifieke soort zelfrijdende auto's en vrachtwagens de weg op te sturen.

Het is een zoveelste terugslag voor Uber in een lange historie van gebekvecht met de Californische overheid. Eerder haalde het bedrijf zijn gewone zelfrijdende auto's maar gewoon van de weg, omdat het het niet eens kon worden met de staat over wat ze wel en niet mochten doen. Die tests worden nu in de naastgelegen staat Arizona uitgevoerd.