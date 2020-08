Zelfs het Google-logo draagt vandaag een mondkapje

2020-08-05T09:58:00

2020-08-05T09:59:14

Om mensen tijdens de coronacrisis te wijzen op het belang van mondkapjes, heeft Google zijn zoekmachinelogo tijdelijk aangepast. De letters dragen mondmaskers en nemen afstand van elkaar.

Het Google-logo wordt geregeld aangepast om bijzondere gebeurtenissen onder de aandacht te brengen. Zo'n Google Doodle zie je meestal op feestdagen, maar dit keer is het thema 'Draag een masker, red levens'. Opvallend is dat de Doodle standaard niet in Nederland te zien is, maar wel in alle landen om ons heen en o.a. uiteraard in Amerika. Mogelijk omdat elders veel strengere mondkapjesplichten gelden dan hier.

Statistieken

Wie op het logo klikt, komt uit op een informatiepagina over het coronavirus. En dan met name over hoe je jezelf en anderen daartegen kunt beschermen. Daarnaast is een kaartje te zien met lokale statistieken, hoewel we je aanraden om hiervoor uit te wijken naar het coronadashboard van de Nederlandse overheid. Sinds enkele dagen neemt het aantal besmettingen in bepaalde delen van ons land weer in rap tempo toe. Daarom volgt morgen opnieuw een persconferentie.