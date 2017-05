ZenBook Flip-S is ultradunne convertible met 4K-scherm

Tijdens de jaarlijkse Computex-technologiebeurs pakt Asus uit met een nieuwe laptops en convertibles, zowel dure als goedkope modellen. De ZenBook Flip-S is daarbij het paradepaardje, een ultradunne 2-in-1 met 4K-scherm.

Het apparaat is maar 10,9 millimeter dik en weegt 1,1 kilo. Daarmee is het volgens Asis de dunste convertible ter wereld. Het scherm is 13 inch groot en heeft een maximale 4K-resolutie. Onder de motorkap draait de nieuwe processor van Intel, sament met 16 GB RAM en 1 TB schijfruimte op de ingebouwde ssd. Er zijn twee usb-c-poorten beschikbaar en inloggen kan eventueel via de ingebouwde vingeradrukscanner. De prijs is vastgesteld op 1099 dollar.

Pro en Deluxe

Asus kondigt ook de duurdere ZenBook Pro aan. Dit is geen 2-in-1 maar een laptop, die onder andere meer gericht is op gamingdoeleinden. Daarvoor is een GTX 1050 TI-videokaart van Nvidia aanwezig. Ook hier is 16 GB werkgeheugen aanwezig, samen met een ssd van 1 TB. Het 4K-scherm is 15,6 inch groot. Wat betreft aansluitingen zijn o.a. twee usb-c en twee usb-a-poorten ingebouwd. De laptop is 18,9 mm dik en weegt 1,8 kilo. Asus belooft een accuduur van 14 uur. Kosten: 1299 euro.

Binnen de ZenBook-serie is ook de ZenBook 3 Deluxe nieuw, met een 14 inch full-hd-scherm en de keuze uit een i5- of i7-processor van Intel. Ook hier is een ssd te vinden van 1 TB, in combinatie met 16 GB RAM. Deze notebook heeft een vanafprijs van 1199 dollar.

Goedkoper met Vivobooks

In het goedkopere segment lanceert het bedrijf daarnaast nieuwe modellen in de Vivobook-lijn. Bijvoorbeeld de VivoBook S15, met een 15,6 inch full hd-scherm. Het werkgeheugen hiervan kan alsnog oplopen tot 16 GB, terwijl er een harde schijf van 2 TB beschikbaar is. Prijzen starten vanaf 499 dollar. De Vivobook Pro is een duurdere variant, met o.a. een snellere processor en een krachtigere videochip. Hier starten de prijzen bij 799 dollar.

Prijzen en releasedata voor de Nederlandse markt zijn nog niet bekend.