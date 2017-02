Zeven apparaten tegelijk opladen met Power Hub

2017-02-14T10:00:00

2017-02-13T12:01:19

Het aantal gadgets dat 's avonds aan de oplader mag neemt alsmaar toe, met rondslingerende kabels en stopcontacten die al bezet zijn tot gevolg.

Of je steekt deze Vigor USB Power Hub van Xtorm in het stopcontact, want hier kun je dan meteen zeven apparaten tegelijk mee opladen. Naast vier 'gewone' usb-poorten, is er ook een usb-c-aansluiting aanwezig.

Snel

De laatste ingang is tot slot uitgerust met Quick Charge 3.0. Dankzij die techniek laden aangesloten mobieltjes tot 60 procent sneller op, mits ze het ondersteunen. De Power Hub kosy 69 euro.