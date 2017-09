Ziggo verhoogt up- en downloadsnelheid van duurdere abonnementen

2017-09-07T14:27:52

2017-09-07T14:57:32

Internet- en televisieprovider Ziggo gaat vanaf oktober hogere internetsnelheden aanbieden. Hierbij wordt voor het eerst sinds lange tijd ook de uploadsnelheid verhoogd.

Ziggo verhoogt voor een aantal van haar abonnementen de internetsnelheid. De provider - die verdergaat onder de naam VodafoneZiggo - voert de hogere snelheden per 2 oktober door. De verhogingen gelden voor de Internet Complete, Internet Max Standaard en Internet Max-abonnementen. Voor het Internet Start-abonnement blijft de down- en uploadsnelheid steken op respectievelijk 40Mbit/s / 4Mbit/s.

De snelheid van het internetabonnement Internet Max voor bestaande gebruikers gaat omhoog, van 200Mbit/s naar 250 Mbit/s, de upload gaat van 20Mbit/s naar 25MBit/s. Het nieuwe abonnement Internet Max voor nieuwe klanten (en waarvoor ook waarschijnlijk een ander modem nodig is) gaat van 300Mbit/s down en 30Mbit/s up naar 400MBit/s down en 40Mbit/s up.

Klanten van VodafoneZiggo krijgen de nieuwe snelheden na een reset van het modem.

Prijzen

VodafoneZiggo verhoogt de prijzen van de duurdere abonnementen niet, maar abonnementhouders van het goedkoopste (Internet Start) abonnement gaan wel meer betalen: € 43,50 in plaats van € 39,95.

Bron: Tweakers