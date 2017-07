Zitplaats zoeken in trein met NS-app

Het vinden van een zitplaats in de trein kan met name tijdens de spits een heel karwei zijn. Vanaf volgend jaar moet de Reisplanner-app van de NS je daarbij helpen.

Dat is vandaag te lezen bij De Telegraaf. Sensoren in de rails meten het gewicht per coupé en maken zo inzichtelijk waar de minste mensen aanwezig zijn. De kans op een zitplaats is het grootst wanneer de app met een groen kleurtje aangeeft dat de coupé relatief licht is. Bij een gele en oranje kleur is het al wat voller, bij een rode kleur zit de coupé helemaal vol.

Drukte

Overigens zie je in de Reisplanner-app al langer hoe druk het ongeveer is in z'n algemeen. Die informatie wordt uitgedrukt met figuurtjes. Eén mannetje betekent een rustige trein, bij drie mannetjes kun je rekening houden met topdrukte. De NS weet dit onder meer dankzij passagiers zelf, die binnen de app een melding kunnen geven zodra ze het te druk vinden. Lees hier hoe dat werkt.