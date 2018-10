Zo activeer je de YouTube-minispeler

2018-10-01T10:20:00

2018-10-01T10:13:20

YouTube heeft er een nieuwe functie bij, namelijk een minispeler. Dit is een picture-in-picture-modus, waarmee video's afgespeeld blijven worden terwijl je de rest van de site verkent. Zo ga je ermee aan de slag.

Lees ook: Donker thema op YouTube instellen

De minispeler zit verstopt achter een nieuw icoontje naast de instellingenknop, de tweede van links. Zie de afbeelding bovenaan dit artikel. Zodra je er op klikt, verplaatst de video in een apart venstertje naar rechtsonder in beeld. Je kunt nu naar andere video's op YouTube zoeken terwijl het huidige filmpje verder blijft spelen.

Afspeellijst weergeven

Veel meer is er niet aan. Maar mocht de video deel uitmaken van een grotere afspeellijst, dan is ook te zien welke nummers in de wachtrij staan. Klik daarvoor onderin op het pijl-icoontje dat naar beneden wijst. De hele afspeellijst wordt dan getoond, zoals je hieronder ziet.