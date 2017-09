Zo gaat een slimme jas in de was

2017-09-29T10:38:00

2017-09-29T10:34:38

Google heeft in de Verenigde Staten zijn slimme jas uitgebracht en je vraagt je misschien af hoe een dergelijk kledingstuk in de was moet. Er zit immers allerlei elektronica in.

Het antwoord is dat de jas - volledige naam Levi's Commuter Trucker Jacket with Jacquard by Google - gewoon in de wasmachine kan, maar dat je van tevoren wel het knoopje van de mouw moet halen. Dit is namelijk het brein van het slimme kledingstuk, met daarin o.a. de processor en de accu.

Tien keer wassen

Hoe zit het dan met de sensoren die in de stof verweven zijn, en er voor zorgen dat de mouw als touchscreen dient? Die kunnen wel gewoon tegen water. Verder stelt Google dat de jas maximaal tien keer gewassen mag worden. Dat klinkt als vrij weinig, maar wees eerlijk: hoe vaak was jij je jas?

Voor fietsers

De Levi-jas van Google is verbonden met je smartphone en met name geschikt voor fietsers. Zonder op een schermpje te kijken kunnen zij onder meer navigeren en hun muziek bedienen door op de mouw van de jas te tikken, of door er over te aaien. Hoe dat er uit ziet, zie je in onderstaande video.