Zo gebruik je straks Emoji's in Windows 10

2017-10-16T08:28:09

2017-10-16T09:03:25

In de Herfst Makers Update heeft Microsoft een grappige functie toegevoegd aan Windows 10. Je kunt nu namelijk ook emoji's toevoegen aan teksten.

Op iedere smartphone kan het al langer en bij sommige losse applicaties onder Windows 10 zoals Slack en WhatsApp is het ook al langer mogelijk. Maar nu ondersteunt Windows 10 Fall Creators Update native Emoji's.

Toetscombinatie

Vanaf de Fall Creators Update biedt Microsoft nu in ieder invoerveld, ongeacht welke applicatie het is, de mogelijkheid om Emoji's toe te voegen. Daarvoor is zelfs een speciale toetscombinatie voor bedacht: WinToets + . (Windows-toets tegelijk met een punt). Als je die toetscombinatie intypt bij een invoerveld, bijvoorbeeld in Skype, het zoekvenster van Windows 10 of de adresbalk, kun je nu kiezen uit een reeks tekens.

Nuttig?

Voor chatberichten via Skype kan het een leuke toevoeging als je Emoji's gebruikt. Maar de toetscombinatie werkt in ieder invoerveld, dus bijvoorbeeld ook in het zoekvenster in de Verkenner, in het startmenu en de adresbalk van Edge. En ook als je een nieuw bestand aanmaakt, kun je gebruikmaken van Emoji's, waardoor je dus ook de meest creatieve bestandsnamen kunt maken. Let wel: bestanden met daarin Emojis worden in Windows 7 niet goed zichtbaar, de naam van het bestand verandert dan in nietszeggende blokken.