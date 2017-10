Zo download en installeer je de Windows 10 Herfst Makers Update

2017-10-16T15:09:12

2017-10-16T16:36:46

Op 17 oktober komt Microsoft met de grote Windows 10-update. Deze Fall Creators Update wordt automatisch uitgerold via de Windows Update-functie, maar je kunt 'm ook handmatig downloaden. Hier lees je hoe je de nieuwste versie 1709 van Windows 10 kunt binnenhalen.

De Windows 10 Falll Creators Update komt vanaf 17 oktober op twee manieren beschikbaar: via de ingebouwde Windows Update-functie of als een losse installatie. In het eerste geval wordt de update automatisch over je bestaande Windows 10-installatie heen geïnstalleerd, maar heb je verder geen invloed over hoe Windows 10 wordt geïnstalleerd.

In het tweede geval kun je de Fall Creators Update downloaden als een los installatiemedium, zodat je die kunt gebruiken om Windows 10 Fall Creators Update schoon op je computer te installeren.

1. Installeren via Windows Update

Als de update op 17 oktober uitkomt, en je wilt je bestaande Windows 10-versie upgraden naar de Herfst Makers Update, dan kun je de Windows Update-functie gebruiken. Om Windows Update vanuit Windows 10 te starten, ga je naar Instellingen en klik je onderaan het scherm op Bijwerken en beveiligen.

Eenmaal in het update-venster aanbeland klik je op de knop Nu bijwerken aan de rechterkant van het scherm. Windows 10 gaat nu controleren of de Herfst Makers Update beschikbaar is (maar kijkt ook of er gewone updates beschikbaar zijn).

Als de Windows 10 Herfst Maker Update beschikbaar is voor jouw pc, kun je dat direct zien aan de update die wordt gedownload. De Herfst Makers Update heeft namelijk versie 1709 meegekregen. Bij het onderdeel Updatestatus staat dan, Er zijn updates beschikbaar, Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 1709

Het downloaden kan zomaar een half uur duren, of misschien wel langer. Dat komt vooral omdat de Herfst Makers Update natuurlijk voor alle Windows 10-machines beschikbaar komt en er ook meer mensen bezig zijn met het downloaden van de update. De servers van Microsoft moeten al deze downloads natuurlijk ook verwerken. Kortom: je moet even geduld hebben. Tijdens het downloaden van de update moet je computer wel in verbinding blijven met internet, anders bestaat de kans dat het downladen (en dus ook het updaten) mislukt. Bovendien moet je dan de hele download- en updateprocedure vanaf het begin uitvoeren.

Als de download helemaal binnen is, en geverifiëed, dan komt de knop Nu opnieuw opstarten beschikbaar. Klik daarop en de computer wordt opnieuw opgestart. Vervolgens start de upgradeprocedure van Windows 10 en wordt je computer bijgewerkt naar de Herfst Makers Update (versie 1709).

2. Installeren via de Media Creation Tool

Als je liever zelf de controle houdt over wanner je de Herfst Makers Update van Windows 10 op je computer wilt hebben, kun je ervoor kiezen om een installatiemedium te maken. Met een installatiemedium heb je dan een usb-stick of een dvd tot je beschikking, waarmee je de computer kunt opstarten en zo Windows 10 Herfst Makers Update schoon op je systeem kunt installeren. Let wel, in dat geval wordt je bestaande Windows 10-installatie overschreven en ben je dus alles kwijt. Kies alleen voor deze optie als je een geoede back-up hebt gemaakt van je huidige Windows 10-installatie. Hoe je dat het best doet, kun je hier lezen.

Download de Media Creation Tool

Als je de Windows 10 Herfst Makers Update schoon wilt installaren, dan moet je de zogeheten Media Creation Tool gebruiken. Met deze software download je de Windows 10-installatiebestanden, en maakt het programma direct een bootable usb-stick of een ISO-bestand voor je. Dat ISO-bestand kun je - zelfs direct vanuit je bestaande Windows 10-installatie - op dvd branden. Daarmee start je de computer op en voer je een schone installatie uit van Windows 10 Fall Creators Update. De tool kun je downloaden op de website van Microsoft.

Als je de tool (ca 17 MB) hebt gedownload en start, krijg je na enige tijd de vraag wat je wilt doen: Deze pc nu bijwerken of Installatiemedia (USB-stick, dvd of ISO-bestand) voor een andere pc maken. Als je een usb-stick of dvd wilt maken, kies je voor de tweede optie.

De volgende vraag is belangrijk: welke versie van Windows 10 wil je installeren: de 32-bit of de 64-bit-versie. Zorg dat je hier de juiste versie van Windows 10 kiest die overeenkomt met je vorige versie. Had je een 64-bits-versie van Windows 10, dan kies je hier voor de 64-bits-versie. Had je een 32-bits versie, dan selecteer je 32-bit. Het lijkt verleidelijk om hier nu juist voor een 'betere' versie te kiezen, bijvoorbeeld 64-bits als je eerder een 32-bits-versie van Windows 10 had, maar de kans is dan groot dat je oude installatiecode voor Windows 10 dan niet werkt voor de 64-bits-versie. Die keuze geldt ook voor Home of Pro, want de oude sleutel van Windows 10 is daar ook aan gekoppeld.

In de volgende stap wordt gevraagd wat voor soort medium je wilt maken: een usb-station of een dvd-station. Welke optie je hier kiest hangt af van een aantal scenario's. Als je computer die je wilt upgraden geen dvd-station heeft, kies je natuurlijk voor een usb-stick. De stick moet leeg zijn en minimaal 4 GB opslagcapaciteit hebben. De meeste computers ondersteunen het opstarten vanaf een usb-stick, bijvoorbeeld door net na de bios-start van je computer op de F10 of F12-toets te drukken om een bootmedium te selecteren.

Bij een aantal oudere pc's moet je wellicht even in het bios duiken om de juiste bootvolgorde aan te passen. Weet je niet zeker of jouw computer het opstarten vanaf een usb-stick ondersteunt, dan kies je voor het maken van een dvd. In dat geval moet de computer waarop je de Media Creation Tool uitvoert, wel beschikken over een dvd-brander en moet je natuurlijk een beschrijfbare dvd tot je beschikking hebben.

Een usb-stick heeft echter wel de voorkeur, omdat het installeren van Windows 10 dan veel sneller verloopt.

Nadat je een keuze hebt gemaakt en op de knop Volgende hebt geklikt, worden de installatiebestanden van Windows 10 gedownload. Dit kan echter enige tijd duren, er wordt zo'n 4 GB aan data gedownload, die ook nog moet worden geverifieerd. Daarna wordt er een bootable usb-stick aangemaakt. Ga er vanuit dat de totale procedure ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag neemt.

Ben je overigens van plan om via deze methode meerdere computers te upgraden naar Windows 10 Fall Creators Update? Dan doe je er goed aan deze aangemaakte usb-stick of dvd te bewaren. Dan heb je in ieder geval een goed installatiemedium en hoef je de eerdergenoemde stappen niet steeds opnieuw uit te voeren.

Installatie starten

Is de usb-stick of de dvd klaar? Dan kun je deze gebruiken om je computer mee op te starten. Tijdens het opstarten van je pc kun je doorgaans door middel van de F10- of F12-toets kiezen vanaf welk medium moet worden opgestart. Zorg wel dat je de dvd of de usb-stick alvast hebt geplaatst.

Kies hier voor de juiste instellingen voor jouw computer, en vervolgens druk je op de knop Volgende. Klik daarna op de knop Nu installeren. In de volgende stap wordt gevraagd om je productcode. Op deze plek kun je zowel je Windows 7, Windows 8 of Windows 10-sleutel invoeren, maar als je deze Fall Creators Update installeert op een computer waarop je Windows 10 al eerder succesvol hebt geïnstalleerd en geactiveerd, dan kun je ook klikken op Ik heb geen productcode. De installatie gaat dan alsnog gewoon verder, en na het accepteren van de gebruiksvoorwaarden kun je de installatieprocedure verder doorlopen.

Na het accepteren van de voorwaarden kun je kiezen hoe je Windows 10 wilt installeren. In het scherm staat dan een upgrade-mogelijkheid, maar als je je computer vanaf een usb-stick of dvd hebt gestart, werkt deze optie helemaal niet. Je moet dus altijd kiezen voor Aangepast: alleen Windows installeren.

In de daarop volgende stap is het even goed opletten. We gaan er ook vanuit dat je een back-up hebt gemaakt van al je belangrijke bestanden. Ook is het zaak dat je hier de juiste partitie kiest waar Windows 10 Fall Creators Update geïnstalleerd moet worden, en dat je niet per ongeluk een partitie met belangrijke gegevens overschrijft.

In dit artikel maken we echter gebruik van een lege harde schijf, dus kiezen we voor Niet toegewezen ruimte op schijf 0.

We klikken hier op Volgende. Windows 10 maakt dan automatisch twee partities aan: een is de bootpartitie en de tweede is voor Windows 10 Fall Creators Update zelf, en wordt later de C:-schijf.

De installatieprocedure gaat nu lopen, dit kan zeker wel tot een half uur duren, afhankelijk van de snelheid van je systeem, en of je gekozen hebt voor het booten vanaf een usb-stick of dvd; die laatste optie is aanzienlijk trager.

Nieuwe installatieprocdure

Windows 10 Fall Creators Update heeft een nieuwe installatieprocedure die gestroomlijnder is. In de Engelstalige versie is het zelfs mogelijk om met Cortana via spraak de installatie uit te voeren. In de Nederlandse versie is die optie niet anwezig. Verder zijn alle teksten en knoppen groter gemaakt, zodat het nu ook eenvoudiger is om de laatste zaken in te stellen voor mensen die via een aanraakscherm de installatieprocedure willen uitvoeren. De stappen zijn in principe verder gelijk zoals bij de vorige versie.

Je selecteert eerst de regio waarin je je bevindt. en vervolgesn het toetsenbord dat je wilt gebruiken.





Wel of geen Microsft-account

Je kunt in de Fall Creators Update ook aangeven of je een Microsoft-account wilt gebruiken in Windows 10. Als je dat doet, worden al je gegevens voor het inloggen ook in de cloud opgeslagen. In sommige gevallen is dat handig, want als je op een andere Windows 10-computer met dezelfde accountgegevens inlogt, blijven je instellingen bewaard. Wil je geen Microsoft-account gebruiken, dan kies je voor Offlineaccount.

Privacy-instellingen checken

Ook in de Herfst Makers Update moet je goed opletten dat Microsoft niet ineens de privacy-instellingen in haar voordeel aanpast. In het scherm Privacyinstellingen voor uw apparaat kiezen kun je alle opties nog even doorlopen. Benieuwd wat Microsoft allemaal over je opslaat? Lees dan vooral dit artikel eens.

Alles klaar? Klik dan op volgende. De computer zal nu een aantal keer opnieuw worden opgestart. In de laatste stap kun je vervolgens een gebrukersaccount aanmaken of, als je al een Microsoft-account hebt, daarmee inloggen.