Zo installeer je nu de Windows 10 Creators Update

2017-04-06T00:47:00

2017-04-06T01:34:08

Vandaag heeft Microsoft de update voor Windows 10 Creators Update vrijgegeven. De update kun je nu als upgrade downloaden en installeren. In deze workshop lees je hoe dat werkt.

De nieuwe Creators Update van Windows 10 bevat tal van verbeteringen en nieuwe toepassingen. Bovendien is er weer een aantal bugs opgelost en werken bepaalde onderdelen weer op een andere manier.

Updaten

De Windows 10 Creators Update komt officieel pas 11 april beschikbaar via Windows Update, maar het is nu ook al mogelijk om de update handmatig te downloaden. Dat kan via het item Windows Update. Open Instellingen en ga naar Bijwerken en beveiligen.

In het scherm Updatestatus zie je - als het goed is - aan de rechterzijde de tekst 'Goed nieuws! De Windows 10-makersupdate is onderweg. Wilt u deze als een van de eerste ontvangen?

Klik daar op de link Ja, laten zien hoe dat moet. Je komt nu op een aparte downloadpagina terecht. Heb je deze melding niet staan bij je Update-instellingen, dan kun je via de onderstaande link de update ook downloaden:

Download hier de Windws 10 Creators Update

Op de downloadpagina vind je de tool voor het updaten van je huidige Windows 10-installatie. Let wel: deze tool werkt alleen voor een Windows 10 Home of Windows 10 Pro, je kunt deze tool niet gebruiken om Windows 7, 8 of een andere versie te updaten naar Windows 10 Creators Update.

Om de tool te downloaden klik je op de pagina bovenin op de knop Update Nu.

Het downloaden van de tool (6,27 MB) start en na enkele seconden voer je het programma Windows10Upgrade9252,exe uit. De update-wizard start vervolgens met een welkomstscherm, waarin je kunt lezen dat de nieuwe update beschikbaar is.

Klik op de knop Nu bijwerken. Er wordt eerst gecontroleerd of er voldoende schijfruimte is, en of alle andere systeemeisen voldoende zijn om de update te installeren. Als deze opties zijn gecontroleerd en je computer aan de eisen voldoet, worden de nieuwe installatiebestanden voor de Windows 10 Creators Update nu voor je gedownload.

Er wordt ongeveer 2,5 GB aan bestanden gedownload, en afhankelijk van je internetverbinding kan het tot zo'n 30 minuten duren voordat de bestanden zijn binnengehaald. Met deze tool kun je overigens alleen je bestaande Windows 10-installatie direct updaten naar de Creators Update. De tool biedt geen mogelijkheid om bijvoorbeeld een bootable usb-stick of dvd te maken, daarvoor moet je de Media Creation Tool gebruiken, maar ten tijde van schrijven is daar de Creators Update nog niet in opgenomen.

Download voltooid

Als de download van alle bestanden compleet is en de bestanden zijn gecontroleerd, start de daadwerkelijke installatieprocedure. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om de installatie te onderbreken en moet je wachten totdat je een melding krijgt dat de computer opnieuw moet worden opgestart.

Tijdens het updateproces zelf kun je verder nog niets instellen of aanpassen, dat gebeurt pas op het moment als de computer opnieuw wordt opgestart. Die melding verschijnt vanzelf, tegelijkertijd met een aftelklok. Als je niets doet, wordt de computer automatisch na een half uur opnieuw opgestart, maar als je de herstart zelf wil initiëren, druk je op de knop Nu opnieuw opstarten. Zorg wel dat je al je openstaande programma's en bestanden sluit en hebt opgeslagen.

Na de herstart

De computer wordt waarschijnlijk een tweetal keer opnieuw opgestart. Na de tweede herstart heb je de mogelijkheid om je privacy-instellingen nogmaals te controleren. Met de Creators Update wordt alles weer automatisch ingeschakeld, dus controleer dit extra goed.

Vervolgens krijg je een aanmeldscherm waarbij je het account waarmee je eerder al met Windows 10 was aangemeld, kunt selecteren. Het is in dit scherm ook mogelijk om een nieuw account aan te maken, in dat geval kies je onderin voor de link Ik ben <accountnaam> niet, waarbij <accountnaam> de naam is van het account dat je gebruikte toen je Windows 10 Creators Update installeerde.

Check de versie

Benieuwd of je nu succesvol de Windows 10 Creators Update hebt geïnstalleerd? Ga naar het startmenu en typ meteen de opdracht winver, gevolgd door Enter. Als alles goed is gegaan, zie je nu bij het versienummer staan Versie 1703 (Build van besturingssysteem 15063.13).

Komt het bovenstaand scherm overeen met die van jou? Gefeliciteerd, je hebt de Creators Update succesvol geïnstalleerd en kun je genieten van alle nieuwe functies van deze bijgewerkte Windows 10-versie.