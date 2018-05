Aan de slag met het vernieuwde Gmail

Google steekt Gmail voor het eerst sinds jaren in een modern jasje. Naast een strakkere interface, brengt de makeover ook nieuwe functies met zich mee. Lees hier hoe je daarmee aan de slag gaat.

Log eerst in op je Gmail-account om je oude inbox te openen. Klik dan rechtsboven op het tandwiel-icoontje en kies bovenaan de optie Probeer de nieuwe Gmail. Klik in het introductiescherm op Volgende, en druk daarna op OK bij Een weergave kiezen. Welkom in de nieuwe inbox!

Bijlagen in inbox

Het eerste wat je waarschijnlijk opvalt, is dat je bijlagen direct kunt downloaden zonder dat je daarvoor het bijbehorende mailtje eerst hoeft te openen. Wanneer je met de cursor over een e-mail zweeft, duiken aan de rechterkant nog enkele icoontjes op. Zo kun je een e-mail meteen archiveren, verwijderen, markeren als ongelezen en 'snoozen', waarover hieronder meer.

E-mails snoozen

Je kent dit scenario vast: je krijgt een belangrijk mailtje binnen, maar je hebt geen tijd om direct te antwoorden. Je bent van plan dit later te doen, maar vergeet het alsnog. De nieuwe snooze-functie is een geheugensteuntje voor deze momenten. Klik op het icoontje van een klokje (Snoozen) en kies een tijd en datum waarop je de e-mail opnieuw binnen wilt krijgen. Berichten die je op deze manier in de wachtrij hebt gezet, vind je in het menu links ook terug onder het kopje Gesnoozed.

Integratie met Agenda, Keep en Tasks

De Google Agenda is nu in Gmail geïntegreerd. Zo kun je snel een afspraak inplannen naar aanleiding van een mailtje, zonder daarvoor apart naar de kalendersite van Google te surfen. Rechts naast de inbox zie je drie icoontjes, de bovenste daarvan is de Google Agenda. Klik daarop om een overzicht van je afspraken te zien en klik op een tijdstip om een nieuwe afspraak aan te maken.

De overige icoontjes staan voor Keep en Tasks. Keep is een digitaal notitieboekje, waarmee je aantekeningen kunt delen met anderen. Tasks is de nieuwe takenlijst-app van Google, handig voor bijvoorbeeld een boodschappenlijstje. Agenda, Keep en Taks zijn ook als apps te downloaden op je smartphone, de data wordt tussen al je apparaten gesychroniseerd. Tot slot kun je zelf add-ons voor Gmail toevoegen door onderaan op het plus-icoontje te tikken.

Weergave-opties

Vind je de nieuwe stijl van Gmail te druk? Klik dan rechtsboven op het tandwiel-icoontje en kies Weergavedichtheid. Naast Standaard heb je ook nog de keuze uit Gemakkelijk en Compact. Probeer ze alle drie rustig uit om te bepalen wat voor jezelf het beste werkt. Wil je liever de oude Gmail weer terug? Dat kan voorlopig nog. Kies dan onder het tandwiel-menu de optie Teruggaan naar de klassieke versie van Gmail.