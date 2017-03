Zo schakel je de ingebouwde spellingscontrole in Windows 10 uit

2017-03-14T15:08:23

2017-03-14T16:17:36

Windows 10 kan op meerdere plekken in het besturingssysteem woorden controleren op spelling, bijvoorbeeld als je in het startmenu een menu-item aanmaakt. Woorden die niet bekend zijn worden rood onderstreept. Maar ook woorden die niet correct zijn gespeld, kunnen door Windows 10 worden gecorrigeerd. Deze functie kun je zelf in- of uitschakelen.

Soms kan het handig zijn dat woorden worden gecontroleerd op juistheid, maar dat is misschien niet altijd nodig. Bijvoorbeeld, als je een nieuw item aanmaakt in het startmenu, wil je niet dat er wordt gecontroleerd op juistheid van het woord.

Overigens wordt de spellingscontrole in Windows 10 nauwelijks toegepast. In een 'echt' tekstverwerkingsprogramma zoals WordPad, dat toch standaard bij Windows 10 wordt meegeleverd, worden woorden zelfs helemaal niet gecontroleerd op juistheid.

De functie werkt dan weer wel in het startmenu, want als je daar een menu-item wilt aanmaken of aanpassen, en je geeft deze een 'rare' benaming, dan wordt het verkeerd gespelde woord omringeld.

Ook wordt de functie toegepast in een aantal apps vanuit de Windows Store, zoals de Translate-tool.

Spellingscorrectie uitschakelen

De spellingcontrole van Windows 10 kun je uitschakelen. Ook kun je aangeven of verkeerd gespelde woorden automatisch moeten worden gecorrigeerd.

Ga naar het menu Instellingen en kies voor Apparaten. Vervolgens kies je uit de linkerzijde van het menu voor Typen.

Schakel nu hier het vinkje uit bij de optie Spelfouten markeren als je niet wilt dat niet-bestaande woorden worden omringeld. Als je ook niet wilt dat verkeerd getypte woorden worden gecorrigeerd, dan zet je het vinkje uit bijĀ Spelfouten automatisch corrigeren.

Woorden toevoegen

Wil je deze functie juist wel gebruiken? Dan kun je het bestaande woordenboek dat Windows 10 gebruikt om je woorden te controleren, ook zelf aanpassen en er bijvoorbeeld zelf woorden aan toevoegen. Het woordenboek kun je echter niet vinden in de instellingen van Windows 10, maar als een bestand op je harde schijf. Je vindt 'm in de Windows Verkenner, in de map van je gebruikersprofiel. Het snelst kom je daar door de volgende opdracht in te typen in de adresbalk van de Verkenner, gevolgd door een Enter:

%AppData%\Microsoft\Spelling

Onder een Nederlandse versie van Windows 10 vind je daarin de submap nl-NL, en onder die map staan de bestanden die te maken hebben met de spelling.

Het bestand default.dic is het bestand dat wordt gebruikt om woorden die je zelf toevoegd aan het woordenboek, op te slaan. Ieder woord dat je toevoegt door er met de rechter muisknop op te klikken en te kiezen voor Aan woordenlijst toevoegen, komt in dat bestand terecht.