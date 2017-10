Zo werkt de nieuwe OneDrive-On-Demand-functie

Er is een nieuwe versie van OneDrive uit, waarin een nieuwe functie is ingebouwd voor het slim synchroniseren van bestanden. Zo bespaar je schijfruimte uit. Hoe het precies werkt, lees je hier.

Stel: je hebt nog maar 10 GB schijfruimte over op je harde schijf, maar in de webomgeving van OneDrive staan zes bestanden van 2,5 GB. OneDrive kan dan niet al deze bestanden naar je lokale schijf synchroniseren, dus stopt het programma met verdere synchronisatie, en krijg je rechts onder in beeld een rood kruisje te zien.

On-Demand

In de Herfst Makers Update vind je een nieuwe versie van OneDrive, waarmee veelgebruikte bestanden eerder in aanmerking komen om naar je pc te worden gesynchroniseerd dan andere. Dat wordt mede bepaald door hoe vaak een bepaald bestand offline of online is geopend.

Symbolische links

De nieuwe versie van OneDrive plaatst van alle bestanden die in de cloud staan, lokaal een zogeheten symbolische link; in feite alleen een snelkoppeling naar het bestand in de cloud. Zodra een gebruiker een bepaald bestand wil downloaden, klikt hij of zij op die link, en wordt het bestand direct gedownload. Voor kleinere bestanden - zoals Word- of Excel-bestanden - gaat dat vanzelfsprekend sneller dan grotere bestanden, maar OneDrive zal kleinere bestanden waarschijnlijk sowieso altijd automatisch downloaden.

Pictogrammen