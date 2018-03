Zo zien privacy-opties Windows 10 er straks uit

In een aankomende update voor Windows 10 gaan de privacy-instellingen tijdens de installatie van het besturingssysteem op de schop. Iedere optie krijgt voortaan een apart venster met ja/nee-keuze.

Microsoft toont op zijn Windows-blog hoe dat er precies uit ziet. Momenteel worden alle privacy-settings tijdens het installeren van Windows 10 in één scherm gegroepeerd. Standaard staan alle opties aan en kun je ze hier met een schuifbalkje weer uitzetten.

Binnenkort wordt dit ene scherm vervangen door zeven losse schermen. Op die manier hoopt Microsoft dat je wat langer stilstaat bij je keuzes, in plaats van ze allemaal in één keer weg te klikken. Zo kies je in het ene scherm of je wil dat de locatie van je apparaten wordt bijgehouden, en in het volgende of je wil dat typgedrag doorgestuurd wordt.

Zo loodst Microsoft je door de belangrijkste privacy-settings van Windows 10, ook op het gebied van gepersonaliseerde advertenties en het versturen van diagnostische gegevens. Het bedrijf is in het verleden meermaals onder vuur komen te liggen wegens de vermeende privacy-inbreuk die Windows 10 maakt.

Stap in de goede richting

Microsoft zou niet inzichtelijk genoeg maken welke gegevens er precies worden verzameld en wat daarmee gedaan wordt. De nieuwe privacy-schermen moeten op dit gebied in elk geval een stap in de goede richting zijn. De eerstvolgende grote Windows 10-update wordt volgende maand verwacht en volgt de Fall Creators Update op.