Zo zien Samsungs nieuwe sporthorloges eruit

2017-08-30T19:04:32

2017-08-30T19:13:04

Samsung heeft een aantal nieuwe wearables aangekondigd op de IFA-beurs in Berlijn. Het bedrijf komt met een verbeterde versie van de Gear Fit, en nieuw horloge genaamd de Gear Sport. Ook komt Samsung met een stel slimme oordopjes waar de eigen stemassistent Bixby in is geplaatst.

De presentatie van de techgigant komt slechts kort nadat het bedrijf zijn nieuwe Galaxy Note 8 al had gepresenteerd. Samsung doet zulke aankondigingen steeds vaker vóór de grote techbeurs in Berlijn.



Al ons nieuws over de IFA kun je deze week vinden op deze speciale pagina.

Sporthorloge

Het was al wel verwacht dat Samsung met een paar nieuwe wearables zou komen, en die zijn er nu ook. Het meest opvallende model is de Gear Sport, een horloge dat zoals de naam al voorspelt speciaal op sporters gericht is.

Zelfde uiterlijk

Het horloge is rond en heeft qua uiterlijk wel wat weg van de Gear S-horloges die eerder al uitkwamen, maar is wel iets anders. Zo is het design wat minimalistischer. Het horloge is 11,6 mm dik, en weegt (zonder band) 50 gram). Ook lijken de bandjes wat sportiever. Net zoals de recente wearables van Samsung draait het model op Tizen, Samsungs eigen besturingssysteem. De telefoon heeft een cherm van 360x360 pixels.

Voor sporters

Het horlog richt zich net als de Gear Fit 2 Pro op sporters, maar is wel iets professioneler. Zo is het apparaat geschikt om diep mee te duiken (meer dan met de IP68-rating van de oude Gear Fit), en zitten er meer sensors in die onder andere slaappatronen kunnen detecteren.



De Gear Sport komt in oktober uit voor € 349,-.





Gear Fit 2 Pro

Wie dat te veel geld vindt voor zo'n specifiek horloge kan ook voor de Gear Fit 2 Pro gaan, een upgrade van de inmiddels al 2 jaar oude Gear Fit 2. Het scherm van 1,5 inch met een resolutie van 51,3 x 25 mm is net als zijn voorganger langwerpig (zoals meerdere sporthorloges), en heeft een kromming zodat hij wat mooier over de pols valt.

Dieper duiken

Er zijn niet heel veel veranderingen in de Gear Fit 2 Pro ten opzichte van zijn voorganger, maar het apparaat heeft wel een betere waterdichtheidsrating gekregen. Je kunt nu tot wel ruim 50 meter diep duiken met het horloge, waarmee Samsung de wearable duidelijk in de markt zet voor zwemmers. Dat is traditioneel al een groep sporters die slecht bediend werd in de wereld van Wearables.

Kleine veranderingen

De Gear Fit 2 Pro heeft ook nog een aantal kleine veranderingen, zowel op hardware- als softwaregebied. Zo is het bandje nu iets verbeterd met een echt gespje, en zit er 4 GB aan opslagruimte aan boord. Een softwareupdate zorgt ervoor dat je Spotify-afspeellijsten offline kunt opslaan, zodat je tijdens het sporten een draadloze hoofdtelefoon kunt opzetten. Voor wie op hartslag wil trainen is de software nu verbeterd zodat die constant meet, in plaats van af en toe.



De Gear Fit 2 Pro wordt halverwege september uitgebracht voor € 249,-.





Draadloze dopjes

De opvallendste onthulling van Samsung is de nieuwe Gear IconX hoofdtelefoon. Het gaat om een stel draadloze oordopjes die met bluetooth te verbinden zijn met je telefoon of dus je smartwatch. Even wat specificaties: de oordopjes hebben 4 GB aan intern geheugen zodat je het ook kunt gebruiken zonder telefoon (handig voor tijdens het sporten), je kunt 5 uur muziek streamen op een volle accuduur, die je snel weer oplaadt met Quick Charge, en het apparaat werkt met een fitnessprogramma genaamd Running Coach.

Slimme assistent

Maar de meest in het oog springen feature van de IconX is de slimme spraakassistent. Samsung werkt al langer aan zo'n asssitent, genaamd 'Bixby', waarmee het bedrijf de concurrentie aan wil gaan met Google (Assistent) Apple (Siri), Microsoft (Cortana) en Amazon (Alexa). Samsung loopt daarin wel flink achter, want waar de eerste 3 gigantische hoeveelheden data hebben verzameld moest Samsung het altijd van hardware hebben. Het is dan ook maar de vraag hoe slim Bixby voorlopig is.



Met Bixby kun je commando's geven aan je telefoon, zoals het zoeken naar een bepaald document of het versturen van een berichtje. Dat is vooral handig als het geïntegreerd zit in je hoofdtelefoon, want dan hoef je niet telkens je smartphone erbij te pakken.

Alleen Engels en Koreaans

Hou er overigens rekening mee dat de assistent voorlopig nog geen Nederlands ondersteunt. Je kunt alleen Engels en Koreaans praten tegen Bixby, en zeker in dat laatste zijn we nogal roestig. Mocht je de oortjes alsnog willen, dan is een paar vanaf oktober of november te koop voor € 229,-.



Lees vooral ook ons andere nieuws over de IFA!